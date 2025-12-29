I sette nuovi canali di Tivùsat che fanno arrabbiare Putin | ecco di cosa si tratta

Tivùsat ha ampliato la propria offerta introducendo sette nuovi canali gratuiti, un'aggiunta significativa nel panorama televisivo europeo. Questa novità, presentata a fine dicembre 2025, ha attirato l'attenzione anche di figure politiche come Putin, a causa delle implicazioni geopolitiche e delle scelte di distribuzione dei contenuti. Di seguito, una panoramica sulle caratteristiche di questi canali e il loro impatto nel settore televisivo.

Roma, 29 dicembre 2025 – L'offerta televisiva gratuita di Tivùsat si è arricchita recentemente di sette nuovi canali unici nel panorama europeo. Si tratta precisamente di Svoboda, Russia's Future, Svoboda+, Svoboda News, Gordon Live, Belarus Tomorrow ed eQtv, emittenti nate dal progetto "Svoboda", parola che in russo significa libertà, in occasione di un'iniziativa editoriale internazionale promossa da Reporters Sans Frontières e messa in atto grazie al contributo di centinaia di giornalisti indipendenti di lingua russa, la cui maggior parte è al momento costretta all'esilio. Un'azione ben chiara, utile ad informare senza filtri i cittadini europei su come funziona la società russa in un periodo di forti tensioni e censure. L'emittente principale del progetto, ovvero "Svoboda", presenta alcuni dei format più seguiti del giornalismo indipendente russo dell'epoca contemporanea.

Arrivano in Italia, su tivùsat, i canali televisivi dell'opposizione russa - Da alcuni giorni l'offerta televisiva gratuita di tivùsat si è arricchita di sette nuovi canali dal profilo unico nel panorama europeo. ansa.it

