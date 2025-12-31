tivùsat arrivano i canali Svoboda | informazione libera in russo contro la censura di Mosca

Tivùsat introduce i canali “Svoboda”, sette emittenti indipendenti supportate da Reporters Sans Frontières. Queste emittenti offrono informazioni, inchieste e approfondimenti su Russia, Bielorussia e Ucraina, rappresentando un’alternativa gratuita e plurale alla censura. Con questa iniziativa, si mira a fornire un’ampia gamma di notizie libere e indipendenti, contribuendo a una maggiore consapevolezza su temi di attualità in aree di conflitto e repressione.

Sette nuove emittenti indipendenti sostenute da Reporters Sans Frontières portano notizie, inchieste e approfondimenti su Russia, Bielorussia e guerra in Ucraina, offrendo al pubblico un’alternativa gratuita e plurale.. Da alcuni giorni l'offerta televisiva gratuita di tivùsat si è arricchita di sette nuovi canali dal profilo unico nel panorama europeo. Si tratta delle emittenti del progetto " Svoboda " ( libertà ), un'iniziativa editoriale internazionale sostenuta da Reporters Sans Frontières e realizzata grazie al contributo di centinaia di giornalisti indipendenti di lingua russa, oggi in gran parte costretti all'esilio. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - tivùsat, arrivano i canali “Svoboda”: informazione libera in russo contro la censura di Mosca Leggi anche: Ue, Germania e Francia verso censura russa: la fobia di Mosca spinge l'Europa per un modello di informazione che rischia di limitare il dissenso Leggi anche: I sette nuovi canali di Tivùsat che fanno arrabbiare Putin: ecco di cosa si tratta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I sette nuovi canali di Tivùsat che fanno arrabbiare Putin | ecco di cosa si tratta. Arrivano in Italia, su tivùsat, i canali televisivi dell'opposizione russa - Da alcuni giorni l'offerta televisiva gratuita di tivùsat si è arricchita di sette nuovi canali dal profilo unico nel panorama europeo. ansa.it

Tivùsat diffonde sette canali d'opposizione russi: più voci per l'informazione - Dal 29 dicembre 2025, sette canali televisivi dell’opposizione russa sono accessibili in Italia tramite la piattaforma satellitare tivùsat. it.blastingnews.com

Arrivano su Tivùsat i canali televisivi dell’opposizione russa ROMA (ITALPRESS) – Da alcuni giorni l’offerta televisiva gratuita di Tivùsat si è arricchita di sette nuovi canali dal profilo unico nel panorama europeo. Si tratta delle emittenti del progetto “Svoboda” ( - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.