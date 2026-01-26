TomTom boccia nuovamente Palermo | è tornata a essere la città con più traffico in Italia

Secondo il TomTom Traffic Index 2025, Palermo si conferma la città con il maggiore traffico in Italia, ripetendo la posizione già occupata nel 2021. La classifica evidenzia le sfide della mobilità urbana e la necessità di strategie per migliorare la circolazione e ridurre i tempi di percorrenza. Questi dati rappresentano un punto di riferimento per le amministrazioni e gli utenti nella gestione della mobilità cittadina.

Palermo, come accaduto già nel 2021, torna la città più trafficata d'Italia secondo il TomTom Traffic Index 2025. Nel capoluogo siciliano si trascorrono in media circa 98 ore bloccati in auto nel traffico. È quanto emerge dal report che ha messo a confronto i dati relativi a 492 città di tutto il.

