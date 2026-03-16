Durante la cerimonia degli Oscar 2026, l’attore protagonista di Marty Supreme è stato oggetto di battute ironiche e commenti sorridenti dopo le sue dichiarazioni sull’opera e il balletto. La serata, organizzata dall’Academy, ha visto il suo nome coinvolto in discussioni legate alla sua presenza e alle reazioni del pubblico. L’attore ha affrontato le conseguenze delle sue dichiarazioni davanti a un pubblico presente alla manifestazione.

Il protagonista di Marty Supreme ha affrontato le conseguenze delle sue recenti dichiarazioni sull'opera e sul balletto durante la serata organizzata dall'Academy. Timothée Chalamet, dopo le polemiche causate dalle sue dichiarazioni sul balletto e sull'opera, ha dovuto affrontare numerose battute sulla questione durante la cerimonia di consegna dei premi Oscar 2026. Il protagonista del film Marty Supreme, che indossava un completo bianco firmato da Givenchy, era accompagnato dalla sua compagna Kylie Jenner e si è seduto in prima fila. L'arrivo di Chalamet agli Oscar Probabilmente consapevole del fatto che avrebbe dovuto affrontare innumerevoli domande sui suoi commenti sulle forme d'arte che considera poco interessanti e destinate a morire, Timothée Chalamet non si è fermato a parlare con la stampa sul red carpet, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Timothée Chalamet 'snobbato' agli Oscar 2026, tra battute ironiche e sconfitte

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