Durante gli Oscar 2026, Misty Copeland ha risposto con eleganza alle critiche di Timothée Chalamet sul balletto, mantenendo un atteggiamento deciso e senza perdere compostezza. La ballerina ha scelto di esprimersi pubblicamente in modo chiaro, senza entrare in polemiche o commenti provocatori. La scena si è svolta mentre entrambi erano presenti all’evento, attirando l’attenzione dei presenti e dei media.

Per la serata Copeland ha scelto di indossare un completo su misura firmato David Koma, composto da una gonna bianca lunga in seta e un blazer nero scollato con volant bianchi ispirati al tutù completando il look con gioielli diamanti. Una mise nel complesso dichiaratamente tributo alla danza arriva pochi giorni dopo che la celebre ballerina ha difeso pubblicamente la sua forma d'arte in risposta ai commenti virali di Timothée Chalamet. Ricordiamo che il protagonista di Marty Supreme è stato al centro dell'attenzione nelle scorse settimane dopo aver affermato che «a nessuno importa» di forme d'arte come il balletto e l'opera, durante un evento pubblico organizzato da CNN e Variety presso l'Università del Texas ad Austin il mese scorso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Agli Oscar 2026 Misty Copeland risponde con stile a Timothée Chalamet e alle sue critiche al balletto

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