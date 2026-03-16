Negli ultimi giorni si è diffusa una notizia secondo cui l’attore candidato all’Oscar avrebbe perso la possibilità di vincere perché avrebbe fatto dichiarazioni sul balletto che avrebbero generato polemiche. Tuttavia, questa storia non trova conferme ufficiali né evidenza concreta e viene considerata una fake news. La notizia si è diffusa rapidamente sui social e tra alcuni media, alimentando discussioni tra gli appassionati.

Negli ultimi giorni della stagione degli Oscar 2026 si è diffusa rapidamente una narrazione: Timothée Chalamet – candidato come miglior attore dall’Academy – avrebbe compromesso le proprie possibilità di vincere la statuetta dell’Academy a causa delle dichiarazioni sull’opera e sul balletto. La polemica, amplificata dai social e rilanciata da diversi siti di spettacolo, è stata presentata come uno dei possibili fattori della sua sconfitta. Il problema è che questa interpretazione ignora un elemento molto semplice: il calendario delle votazioni degli Oscar. Mentre sui social impazzano meme e fotomontaggi su come perdere un Oscar in dieci giorni, vale la pena fare un pizzico di chiarezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Timothée Chalamet e l’Oscar “perso per la polemica” sul balletto. Perché è una fake news

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