Timothée Chalamet, attore noto per le sue interpretazioni, è stato recentemente al centro di polemiche dopo aver espresso opinioni critiche sul balletto e sull’opera. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti, portando a un acceso dibattito pubblico. Nonostante il successo di alcune sue interpretazioni, non ha ottenuto la vittoria a premi come l’Oscar, che quest’anno sono stati assegnati ad altri protagonisti.

Non si può, quindi, parlare di nessun condizionamento perché i voti erano stati già inviati e non c'è mai stato il rischio che qualcuno dei votanti fosse influenzato da quanto detto precedentemente da Timothée Chalamet, tornato a casa a mani vuote dopo ben tre candidature all'Oscar come miglior attore protagonista - la prima per Chiamami col tuo nome nel 2018, la seconda per A Complete Unknown nel 2025 e l'ultima, appunto, per Marty Supreme. Ad avere la meglio su di lui è stato Michael B. Jordan che, per il doppio ruolo dei fratelli Smoke e Stack ne I peccatori di Ryan Coogler, si è portato a casa uno dei premi più importanti della serata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Timothée Chalamet non ha vinto l’Oscar (e balletto e opera non c’entrano nulla)

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