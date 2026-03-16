Le 17 star meglio vestite al Vanity Fair Oscar Party 2026

Durante la Vanity Fair Oscar Party 2026 sono state protagoniste diciassette star che si sono distinte per gli outfit indossati. Tra queste, Troye Sivan ha scelto un completo Tom Ford, Sarah Pidgeon ha optato per Calvin Klein Collection, Dua Lipa si è presentata in un abito Schiaparelli e Teyana Taylor ha indossato un look Chanel. Le celebrità hanno attirato l’attenzione con i loro look eleganti e curati.

Troye Sivan in un sensuale completo Tom Ford, Sarah Pidgeon in Calvin Klein Collection, Dua Lipa in Schiaparelli e Teyana Taylor in Chanel. Ecco le star meglio vestite al Vanity Fair Oscar Party 2026 +++dropcap A chi non piace una bella festa? Be’, posso affermare con certezza che la maggior parte di Hollywood adora questa: il Vanity Fair Oscars Party 2026, che si è svolto domenica al Los Angeles County Museum of Art. Come spesso accade con le celebrità e la moda, le star hanno serbato i loro look migliori per l’ultimissima tappa della stagione dei premi 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le 17 star meglio vestite al Vanity Fair Oscar Party 2026 Articoli correlati Le 14 star meglio vestite agli Oscar 2026Chanel su misura per Teyana Taylor, abito Gucci per Demi Moore e completo Celine per Paul Mescal. Come guardare il livestream del Vanity Fair Oscar Party 2026I fenomeni virali di internet Quenlin Blackwell, Jake Shane e Brittany Broski saranno i conduttori del livestream dal red carpet della festa degli... 5 ore di Oscar senza mangiare, ecco cosa fanno le celebrity dopo #hollywoodsecrets #oscars #shorts Tutto quello che riguarda Vanity Fair Oscar Argomenti discussi: Tutti i titoli che hanno vinto il premio Oscar come miglior film: l'elenco completo dei vincitori. Vanity Fair Oscar Party 2025: Come guardare e tutto quello che c'è da sapereC'è solo un posto dove vorreste essere quando il 2 marzo si concluderà la 97esima edizione degli Academy Awards: il 2025 Vanity Fair Oscar Party. Il party post-Oscar di VF, che torna per il 31° anno, ... vanityfair.it Al Vanity Fair Oscar party con Bianca BaltiQuando la cerimonia degli Oscar 2025 volge al termine, è il momento di festeggiare. E il party più esclusivo e divertente della notte più importante per Hollywood è solo e soltanto uno: il Vanity Fair ... vanityfair.it