Non solo pizza e cibo a Milano a domicilio arrivano anche i farmaci e le medicine
A Milano, il servizio di consegna a domicilio si amplia oltre cibo e pizza, includendo anche farmaci e medicinali. Grazie a una collaborazione tra JustEat, piattaforma di delivery on demand, e 1000Farmacie, marketplace italiano nel settore farmaceutico, ora è possibile ricevere farmaci direttamente a casa, offrendo maggiore comodità e accesso rapido a farmaci essenziali. Questo progetto pilota segna un passo importante verso servizi più integrati e accessibili in città.
Non più solo pizza e cena a domicilio. A casa a Milano arrivano anche i farmaci. Il progetto pilota con la rivoluzione dei servizi di delivery, nasce da una collaborazione tra JustEat, operatore delle consegne on demand e 1000Farmacie, marketplace italiano specializzato nel settore farmaceutico e.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Cena per Gaza, Vitorchiano raccoglie 3mila euro per distribuire cibo e medicine nella striscia
Influenza e variante K: "All'ospedale in affanno anche le Medicine"Negli ultimi giorni, anche le Medicine dell’ospedale di Pordenone stanno vivendo una fase di forte afflusso, contribuendo alla pressione generale sulla struttura.
Argomenti discussi: È la mia pizzeria preferita!: 30 giovani chef ci svelano il loro indirizzo del cuore; World Pizza Day: l’icona della cucina italiana vale 15 miliardi e coinvolge 50.000 pizzerie; Giornata Internazionale della Pizza: due visioni a confronto con Calò e Santilli; Gelato, pizza, caffè e non solo: 5 giorni di Sigep in un minuto.
Gelato, pizza, caffè e non solo: 5 giorni di Sigep in un minutoLa Fiera di Rimini chiude oggi -20 gennaio - i battenti della 47esima edizione di Sigep World, la vetrina mondiale del foodservice. Oltre 1.300 espositori, buyer da 75 Paesi, e una componente ... repubblica.it
Non solo gusto: il pomodoro sulla pizza vale 250 milioni di euroMilano, 16 gen. (askanews) – Il sodalizio tra la pizza e il pomodoro non è solo questione di gusto, ma parla anche di industria, come quella conserviera, e di mercato. Ogni anno nelle 40 mila pizzerie ... msn.com
Scja’vúru. Giulio Cercato · Ocean Love. Scjavuru il profumo del buon cibo #saporisiciliani #pizza # pasta # pescefresco # drink #coocktails restaurant #glutenfreefood#l #expirience#ilsalottodipalermo #centro #sicily #lunch #dinner #enjoy #. Via principe di Bel - facebook.com facebook
Giornata Mondiale della Pizza La #pizza non è solo un cibo: è identità, tradizione, lavoro e cultura italiana. È un patrimonio che nasce dalla nostra storia, dalla sapienza dei pizzaioli e dalla qualità delle materie prime del #MadeinItaly, conosciuto e imitato in x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.