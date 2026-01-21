Non solo pizza e cibo a Milano a domicilio arrivano anche i farmaci e le medicine

A Milano, il servizio di consegna a domicilio si amplia oltre cibo e pizza, includendo anche farmaci e medicinali. Grazie a una collaborazione tra JustEat, piattaforma di delivery on demand, e 1000Farmacie, marketplace italiano nel settore farmaceutico, ora è possibile ricevere farmaci direttamente a casa, offrendo maggiore comodità e accesso rapido a farmaci essenziali. Questo progetto pilota segna un passo importante verso servizi più integrati e accessibili in città.

Non più solo pizza e cena a domicilio. A casa a Milano arrivano anche i farmaci. Il progetto pilota con la rivoluzione dei servizi di delivery, nasce da una collaborazione tra JustEat, operatore delle consegne on demand e 1000Farmacie, marketplace italiano specializzato nel settore farmaceutico e.

