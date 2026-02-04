In otto mesi le vendite nei negozi di compro oro sono aumentate fino al 40 per cento. La crescita non deriva solo da chi cerca liquidità, ma anche dall’andamento dei prezzi dei metalli preziosi. I negozi segnano un exploit che si fa sentire in tutta Italia.

E’ exploit di compravendite nei ‘ Compro Oro ’ con un aumento del 30-40% anche per effetto del rialzo delle quotazioni dei metalli preziosi. L’oro ha superato i 100 euro al grammo e nelle settimane scorse ha toccato il prezzo record di 150 euro al grammo (5.500 dollari l’oncia). E l’argento è andato vicino ai 120 dollari l’oncia. “Il rialzo eccezionale dei prezzi dell’oro e dell’argento degli ultimi 7-8 mesi ha spinto le compravendita nei ‘Compro Oro’ sino al 40%”, dice a LaPresse Nunzio Ragno, presidente dell’Associazione nazionale tutela il Comparto Oro (A.n.t.i.c.o)., che rappresenta l’attività di tutti i soggetti della filiera orafa, dai produttori ai commercianti, al dettaglio e all’ingrosso, fino all’ investimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Exploit Compro Oro: in otto mesi +40% delle compravendite, e non solo per necessità

