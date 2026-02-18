Missione Shelter lo scatenato film d' azione con Jason Statham da oggi al cinema

Torna l'action man inglese di culto, sempre più solitario e arrabbiato, ma pronto a sacrificarsi per salvare una vita in pericolo: da oggi, 18 febbraio, al cinema con 01 Distribution. Jason Statham è il re del botteghino quando si parla d'azione. Eroe senza macchia e senza paura, il divo inglese macina scontri, inseguimenti, sparatorie e cazzotti film dopo film. Tutte cose che farà anche in Missione Shelter, il suo ultimo film che arriva oggi nei cinema italiani, distribuito da 01 Distribution. Diretta da Ric Roman Waugh e ambientata su un'aspra isola scozzese, la nuova avventura mozzafiato ritrova Statham, nei panni di Mason, alla ricerca di quiete. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

