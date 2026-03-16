Tesfay a 55? dal record | 2h10’51 un debutto da brividi

L'etiope Fotyen Tesfay ha corso la maratona di Barcellona in 2 ore, 10 minuti e 51 secondi, raggiungendo il secondo miglior tempo di sempre sulla distanza. A 55 secondi dal record mondiale, ha ottenuto un risultato che ha sorpreso gli appassionati di corsa, facendo segnare un debutto impressionante nella sua carriera.

La maratona di Barcellona ha l’etiope Fotyen Tesfay conquistare il secondo posto nella storia della distanza con un tempo straordinario di 2 ore e 10 minuti, mancando di soli 55 secondi dal primato mondiale. L’atleta, già settima alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ottava ai Mondiali sui 10.000 metri, ha dimostrato un potenziale senza limiti che potrebbe portarla a sfondare il muro delle due ore e dieci minuti in condizioni ancora più favorevoli. L’esordio sulla distanza lunga si è trasformato in una prestazione leggendaria, mentre la gara femminile ha registrato anche il ritiro prematuro dell’atleta italiana Giovanna Epis al trentunesimo chilometro a causa di un fastidio muscolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesfay a 55? dal record: 2h10’51, un debutto da brividi Articoli correlati Fotyen Tesfay da brividi: seconda di sempre in Maratona! Debutto con tempo surreale a Barcellona, Epis ritirataLa Maratona di Barcellona è stata animata dal clamoroso esordio sulla distanza da parte dell’etiope Fotyen Tesfay, che ha trionfato in terra catalana... Giada D’Antonio, debutto da brividi alle Olimpiadi per la giovane sciatrice napoletanaLa 16enne di San Sebastiano al Vesuvio, Giada D'Antonio, entra nella storia come prima napoletana alle Olimpiadi invernali. Aggiornamenti e notizie su Tesfay a 55 dal record 2h10'51 un... Discussioni sull' argomento Fotyen Tesfay da brividi: seconda di sempre in Maratona! Debutto con tempo surreale a Barcellona, Epis ritirata; Clamoroso a Barcellona: Tesfay, seconda donna più veloce della storia al debutto in maratona; Maratona di Barcellona: Tsefay seconda di sempre all'esordio; Fotyen Tesfay da brividi | seconda di sempre in Maratona! Debutto con tempo surreale a Barcellona Epis ritirata. Seconda di sempre in Maratona! Crono spaziale di Tesfay, incredibile al debutto a Barcellona facebook Fotyen Tesfay da brividi: seconda di sempre in Maratona! Debutto con tempo surreale a Barcellona, Epis ritirata - x.com