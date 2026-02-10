Giada D’Antonio debutto da brividi alle Olimpiadi per la giovane sciatrice napoletana

Giada D’Antonio ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi invernali, diventando la prima napoletana a partecipare a questa competizione. La giovane sciatrice di 16 anni, originaria di San Sebastiano al Vesuvio, ha attirato l’attenzione con una prestazione che ha fatto emozionare molti. È stata una giornata da ricordare per lei e per tutta la città di Napoli.

La 16enne di San Sebastiano al Vesuvio, Giada D'Antonio, entra nella storia come prima napoletana alle Olimpiadi invernali. Giada D’Antonio, classe 2009, è diventata la prima atleta napoletana di sempre a esordire alle Olimpiadi invernali, scendendo in pista nella combinata a squadre femminile dei Giochi di Milano Cortina 2026. La sciatrice di San Sebastiano al Vesuvio ha affrontato lo slalom con personalità, provando fin da subito a recuperare posizioni dopo la discesa mattutina della compagna Nadia Delago. Le prime porte raccontano di una ragazza senza paura, aggressiva, determinata a giocarsi la sua chance. 🔗 Leggi su 2anews.it

