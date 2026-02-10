Giada D’Antonio debutto da brividi alle Olimpiadi per la giovane sciatrice napoletana

Giada D’Antonio ha fatto il suo debutto alle Olimpiadi invernali, diventando la prima napoletana a partecipare a questa competizione. La giovane sciatrice di 16 anni, originaria di San Sebastiano al Vesuvio, ha attirato l’attenzione con una prestazione che ha fatto emozionare molti. È stata una giornata da ricordare per lei e per tutta la città di Napoli.

La 16enne di San Sebastiano al Vesuvio, Giada D'Antonio, entra nella storia come prima napoletana alle Olimpiadi invernali. Giada D’Antonio, classe 2009, è diventata la prima atleta napoletana di sempre a esordire alle Olimpiadi invernali, scendendo in pista nella combinata a squadre femminile dei Giochi di Milano Cortina 2026. La sciatrice di San Sebastiano al Vesuvio ha affrontato lo slalom con personalità, provando fin da subito a recuperare posizioni dopo la discesa mattutina della compagna Nadia Delago. Le prime porte raccontano di una ragazza senza paura, aggressiva, determinata a giocarsi la sua chance. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giada D’Antonio, debutto da brividi alle Olimpiadi per la giovane sciatrice napoletana Approfondimenti su Giada DAntonio Giada D’Antonio, la prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi: a 16 anni è la più giovane del Team Italia. Le critiche: “Potrebbe essere un boomerang” #Giada-D’Antonio || Giada D’Antonio diventa la prima sciatrice napoletana a partecipare alle Olimpiadi Invernali. Giada d’Antonio, chi è la prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi invernali 2026 #Giada-D’Antonio-olimpiadi || Giada d’Antonio, la prima sciatrice napoletana a partecipare alle Olimpiadi invernali, si prepara a vivere un sogno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giada DAntonio Argomenti discussi: Chi è Giada D'Antonio, prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi invernali. L'attacco della mamma di Brignone; Giada D’Antonio, la prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi: a 16 anni è la più giovane del Team Italia; Milano Cortina 2026, quando gareggia la napoletana Giada D’Antonio; Debutto olimpico amaro per D'Antonio: inforca e perde uno sci nello slalom della combinata a squadre. Com’è andato il debutto di Giada D’Antonio alle Olimpiadi? L’atteso esordio in combinataL'esordio di Giada D'Antonio alle Olimpiadi Invernali è durato una quindicesima di secondi: la 16enne campana è partita per settima nello slalom della ... oasport.it Milano-Cortina 2026, la prima discesa di Giada D'Antonio alle Olimpiadi: ecco come è andataPoco fortunato l’esordio olimpico della sciatrice partenopea Giada D’Antonio in coppia questa mattina con Nadia Delago nella ... msn.com Poco fortunato l’esordio olimpico della sciatrice partenopea Giada D’Antonio in coppia questa mattina con Nadia Delago nella combinata femminile. Un’inforcata netta ha ostacolato la napoletana che poi ha anche perso aderenza: è durato solo pochi secondi - facebook.com facebook DA NAPOLI CON FURORE!!! Debutto olimpico oggi per Giada D’Antonio, che in coppia con Nadia Delago gareggerà per l’Italia nello slalom di combinata alpina. Un record già ce l’ha: classe 2009, è la più giovane dell’ #ItaliaTeam The Home Team a x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.