Fotyen Tesfay da brividi | seconda di sempre in Maratona! Debutto con tempo surreale a Barcellona Epis ritirata

L’atleta etiope Fotyen Tesfay ha corso la maratona di Barcellona, completando la distanza in 2 ore, 10 minuti e 51 secondi. Si tratta del suo debutto sulla distanza e il risultato le ha consentito di stabilire il secondo miglior tempo di sempre. Nella stessa gara, l’italiano Epis si è ritirato. La competizione ha visto anche altri atleti partecipare e concludere la corsa.

La Maratona di Barcellona è stata animata dal clamoroso esordio sulla distanza da parte dell’etiope Fotyen Tesfay, che ha trionfato in terra catalana con lo sbalorditivo tempo di 2h10:51 ed è diventata la seconda atleta di sempre sui 42,195 km. La 28enne si è fermata a 55 secondi dal record mondiale siglato due anni fa dalla keniana Ruth Chepngetich, lasciando sbalorditi tutti gli appassionati, che hanno ammirato ad altissimi livelli un’atleta già capace di correre la mezza in 1h03:21 (terza di ogni epoca). A questo punto non ci sono limiti per Tesfay, già settima alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ottava agli ultimi Mondiali sui 10.000 metri: in un contesto ancora più agevole potrebbe davvero tentare di sfondare il muro delle due ore e dieci minuti, cercando di battere un primato mondiale che resta sensazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fotyen Tesfay da brividi: seconda di sempre in Maratona! Debutto con tempo surreale a Barcellona, Epis ritirata Articoli correlati “FROM”, Paramount+ annuncia la quarta stagione con un teaser da brividi: debutto il 20 aprileParamount+ ha svelato il primo teaser ufficiale della quarta stagione di “FROM”, l’acclamata serie sci-fi horror che negli ultimi anni ha conquistato... Yeman Crippa demolisce il record italiano di mezza maratona! Secondo europeo di sempre, che tempo a NapoliYeman Crippa ha demolito il già suo record italiano di mezza maratona, rendendosi protagonista di una prestazione encomiabile lungo le vie di Napoli...