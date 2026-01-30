Ricerca celiachia e dermatite erpetiforme | nuovo bando Aic da 450mila euro

L' Associazione italiana celiachia (Aic) lancia la nona edizione del Bando di ricerca "AIC Investigator Grant – Call for Proposals" per finanziare i migliori progetti di ricerca scientifica su celiachia, dermatite erpetiforme e sensibilità al frumento non celiaca (NCWS) e migliorare le conoscenze sulla malattia. Il Bando è destinato a ricercatori senior altamente qualificati con comprovata competenza e, grazie ai fondi 5xmille, prevede un finanziamento complessivo di 450mila euro. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è il 19 febbraio: i progetti selezionati saranno condotti presso l'ente di ricerca italiano non-profit (pubblico o privato) di appartenenza; possono essere presentati progetti annuali, biennali o triennali, anche multicentrici.

