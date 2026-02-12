Ternana-Ravenna 2-0 Fabio Liverani | La differenza l’ha fatta l’attenzione

Fabio Liverani ha commentato con soddisfazione la vittoria della Ternana contro il Ravenna, conclusa 2-0. Al termine della partita, l’allenatore ha sottolineato che la differenza tra le due squadre è stata l’attenzione in campo. La Ternana ha conquistato un successo pieno e meritato, grazie alla rete di Dubickas e alla conclusione di Kerrigan nel finale. Un risultato che rafforza il cammino delle rossoverdi, che ora guardano con fiducia alle prossime sfide.

Il tecnico analizza il successo delle Fere: "Siamo stati bravi a concretizzare. Sul gol di Dubickas abbiamo costruito la vittoria" Un successo pieno e meritato al termine di Ternana-Ravenna 2-0. I rossoverdi superano la vicecapolista del torneo grazie alla prodezza di Dubickas e la schiacciata nel finale di Kerrigan. Al termine della gara è intervenuto in conferenza stampa mister Fabio Liverani. Il tecnico ha analizzato la prova dei rossoverdi nella serata del Libero Liberati. Le dichiarazioni del tecnico a fine gara: "La squadra nel complesso ha disputato un'ottima gara. Il primo tempo è stato combattuto.

