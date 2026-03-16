La Ternana ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Liverani dopo la sconfitta per 1-0 contro la Vis Pesaro. La squadra aveva concluso la scorsa stagione perdendo ai rigori la finale per la promozione in Serie B. La sconfitta di questa stagione ha portato alla decisione di cambiare la guida tecnica e di adottare una nuova strategia.

Fatale è stata la sconfitta (1-0) con la Vis Pesaro. Fabio Liverani non è più il tecnico della Ternana. Lo comunica la stessa società umbra con un comunicato: "La Ternana Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge sul sito ufficiale del club -. La società desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali. La guida tecnica della Prima Squadra è affidata temporaneamente a Pasquale Fazio, attuale allenatore della Ternana Under 17, che dirigerà la squadra a partire dalla seduta di allenamento odierna". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ternana, esonerato Liverani. Nella scorsa stagione perse la finale per la promozione in B ai rigori

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