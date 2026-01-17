Lookman segna Salah sbaglia | la Nigeria batte l' Egitto ai rigori nella finale per il 3° posto

Nella finale per il terzo posto, la Nigeria ha battuto l'Egitto ai rigori, grazie al gol di Lookman, mentre Salah ha sbagliato il suo tiro. Dopo la sconfitta contro il Marocco, le Super Aquile si sono riscattate conquistando il terzo gradino del podio. La partita si è decisa ai calci di rigore, confermando la determinazione della squadra nigeriana in questa competizione.

Contava molto meno, ma stavolta i rigori hanno premiato la Nigeria. Le Super Aquile mercoledì hanno perso dal dischetto contro i padroni di casa del Marocco in semifinale, e oggi dopo un altro 0-0 hanno superato l’Egitto prendendosi il terzo posto come nell’edizione del 2019. Il ct Chelle ha lasciato in panchina Osimhen per tutta la partita e Lookman per il primo tempo, l’Egitto ha fatto lo stesso con Marmoush. Salah e Osimhen, 4 gol, e Lookman, 3 avevano una chance di insidiare Brahim Diaz per il titolo di capocannoniere, niente da fare: il madridista è a quota 5 e a meno di exploit clamorosi può essere raggiunto solo dal compagno di squadra El Kaabi (3). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

