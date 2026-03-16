Teotino afferma che far giocare Yildiz come prima punta limita le sue capacità e sottolinea le sfide attuali del reparto offensivo della Juventus. Parla anche del ritorno di Vlahovic, evidenziando le difficoltà nel trovare la formazione ideale. La Juventus affronta un momento complicato in attacco, con le scelte tattiche che influenzano le prestazioni della squadra.

Teotino parla così delle grandi difficoltà del reparto offensivo della Juventus in attesa del rientro di Vlahovic. La sua analisi. Le scelte tattiche della Juventus continuano a far discutere dopo la trasferta contro l’ Udinese. Intervenuto a Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha offerto la sua analisi sul reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. L’attenzione si è concentrata sulle difficoltà riscontrate, evidenziando come alcune mosse non abbiano portato i frutti sperati. Il focus ha riguardato la posizione di Kenan Yildiz, schierato nel ruolo di prima punta. Secondo l’esperto, questa decisione finisce per ridurre il potenziale del fantasista, limitando ampiamente la sua imprevedibilità negli ultimi metri di campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Teotino ne è sicuro: «Facendo giocare Yildiz prima punta si riduce il suo potenziale». Poi parla così del rientro di Vlahovic

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