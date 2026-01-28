Sammer parla così in vista di Borussia Dortmund Inter | Non c’è un favorito stasera Chivu? Sta facendo un lavoro eccellente il suo stile di gioco…

Sammer si presenta deciso in vista della partita tra Borussia Dortmund e Inter. L’ex giocatore tedesco dice che non c’è un favorito chiaro e apprezza il lavoro di Chivu, lodando il suo stile di gioco. La sfida si avvicina e le parole di Sammer fanno salire l’attesa tra i tifosi.

Inter News 24 Sammer, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così in vista della sfida tra Borussia Dortmund e Inter: le sue parole. Matthias Sammer, ex giocatore di Inter e Borussia Dortmund, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport in vista della cruciale sfida di Champions League tra gialloneri e nerazzurri. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. RICORDI DELLA SUA INTER «Prima di tutto il primo compleanno di nostra figlia, alla fine di settembre, che abbiamo festeggiato a Cernobbio. Con noi c’era anche Toto Schillaci, che purtroppo è venuto a mancare un anno e mezzo fa. In linea di massima, amo ancora Milano, così come l’Italia, e conservo solo ricordi meravigliosi di quel periodo, anche se breve. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’Inter si prepara alla sfida contro il Borussia Dortmund, con l’attenzione rivolta non solo ai risultati offensivi, ma anche a un dato chiave che emerge dall’analisi recente.

Matthias Sammer ripensa al suo passato in Italia.

