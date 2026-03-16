ha tentato di uccidere il cugino arrestato diciannovenne a gela

Un diciannovenne è stato arrestato a Gela dai carabinieri con l'accusa di aver sparato al cugino il 14 gennaio scorso. L’uomo, coinvolto in un episodio di violenza, è stato fermato in relazione a quell’azione. L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio di oggi e ora si trova nel carcere di Gela in attesa di ulteriori sviluppi.

E’ accusato di aver sparato al cugino il 14 gennaio scorso. Per questo i carabinieri, a Gela (Caltanissetta), hanno arrestato il diciannovenne Giovanni Raniolo, con l’accusa di tentativo di omicidio. Raniolo avrebbe agito «per una lite di qualche giorno prima forse per un motorino», ha detto il procuratore capo Salvatore Vella. Al giovane arrestato, ora detenuto nel carcere di Balate, viene contestata anche la premeditazione. «Ha sparato almeno quattro colpi», ha aggiunto il procuratore. Raniolo, in sella a uno scooter, avrebbe raggiunto via Neri, abitazione della fidanzata del ferito. Lì, in strada, gli spari. Raniolo, ventiduenne, è stato ferito a un piede. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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