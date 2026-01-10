Auto usata come ariete contro una tabaccheria | sfondata la porta ma il colpo fallisce

Nella serata di venerdì 9 gennaio, intorno alle 21, un'auto ha sfondato la porta di una tabaccheria in Barriera di Milano, tentando di mettere a segno una rapina. Tuttavia, il colpo non è andato a buon fine. L'intervento delle forze dell'ordine ha seguito l'accaduto, che resta sotto indagine.

Sfondano con l'auto la porta di una tabaccheria in Barriera di Milano, ma il colpo fallisce. Nella serata di venerdì 9 gennaio verso le 21.30 è stata presa di mira la tabaccheria di via Ponchielli a Torino. Il tentativo di furto con scasso ha provocato danni alla struttura mentre i malviventi.

