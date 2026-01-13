Nuovo tentativo di furto in una piadineria della riviera, segnando un incremento della microcriminalità nella zona. Gli episodi di questo tipo rappresentano una delle principali sfide per la sicurezza locale, con ripercussioni sulla tranquillità delle attività commerciali e dei cittadini. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per prevenire ulteriori episodi e garantire maggiore tutela alla comunità.

di Giacomo Mascellani Sono i furti e la microcriminalità, uno dei principali problemi della riviera. Anche nell’ultimo fine settimana i ladri sono entrati in azione. L’ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto nella tarda serata di domenica, alle 23.30, quando l’allarme è scattato nel chiosco della piadineria in via Monte Cervino. Siamo nel quartiere Madonnina di Cesenatico e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Cesenatico. Stando alle informazioni acquisite si tratta di un tentato furto, in quanto i ladri non sono riusciti ad effettuare lo scasso e rubare, forse perché sono stati ’disturbati’, o forse perché si sono accorti che i titolari hanno installato un sistema di telecamere di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri di nuovo in azione. Tentato furto in piadineria

