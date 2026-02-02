al teatro del lido di ostia il bacio della donna ragno sabato 7 febbraio

Al Teatro del Lido di Ostia si prepara una serata intensa. Sabato 7 febbraio alle 19 va in scena “Il bacio della donna ragno”, uno spettacolo tratto dal romanzo di Manuel Puig. La regia è di Alessandro Di Marco, con Guido Del Vento, Simone Faucci e Ludovica Di Pasquale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e letteratura.

IL BACIO DELLA DONNA RAGNO di Manuel Puig regia Alessandro Di Marco con Guido Del Vento, Simone Faucci, Ludovica Di Pasquale Sabato 7 febbraio ore 19@Teatro del Lido Al Teatro del Lido di Ostia va in scena sabato 7 febbraio alle 19 Il bacio della donna ragno, tratto dall’omonimo romanzo di Manuel Puig pubblicato in Argentina nel 1976, regia di Alessandro di Marco. In un carcere di Buenos Aires negli anni Settanta, due uomini ai margini scoprono nell’ascolto e nell’amore un riscatto possibile. Uno è Luis Molina, un omosessuale condannato per oscenità e corruzione di minorenne, l’altro è Valentin Arregui, prigioniero politico incarcerato per le sue idee di matrice socialista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

