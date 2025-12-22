Il concerto spettacolo di Harry Potter con 80 musicisti e la proiezione del film

Sabato 27 e domenica 28 dicembre il Teatro degli Arcimboldi ospita in anteprima italiana Harry Potter e i Doni della Morte (Parte 1) in Concerto: il settimo film della sala di Harry Potter, proiettato e musicato dal vivo dall'Orchestra Italiana del Cinema.Il concertoAd esibirsi saranno ben 80. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

