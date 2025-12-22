Il concerto spettacolo di Harry Potter con 80 musicisti e la proiezione del film

Sabato 27 e domenica 28 dicembre il Teatro degli Arcimboldi ospita in anteprima italiana Harry Potter e i Doni della Morte (Parte 1) in Concerto: il settimo film della sala di Harry Potter, proiettato e musicato dal vivo dall'Orchestra Italiana del Cinema.Il concertoAd esibirsi saranno ben 80. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Il concerto spettacolo di Harry Potter con 80 musicisti e la proiezione del film Leggi anche: Roma, arriva “Harry Potter” in concerto con I doni della morte Leggi anche: Harry Potter La pietra filosofale: 6 scene iconiche del film nel remake HBO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Harry Potter e i Doni della Morte™ – Parte 1 in Concerto a Milano; Cosa fare sotto le feste con i bambini; Weekend a Milano: cosa fare sabato 20 e domenica 21 dicembre; Concerto d'arpa a lume di candela nei sotterranei del Castello Visconteo, ad Abbiategrasso. Harry Potter e i Doni della Morte (Parte 1) in Concerto, con l'Orchestra Italiana del Cinema - 80 musicisti dell’Orchestra Italiana del Cinema, sotto la direzione del maestro Benjamin Pope, eseguono l’indimenticabile colonna sonora di Alexandre Desplat dal vivo in perfetto sincrono con la ... mentelocale.it

Harry Potter in concerto per la prima volta a Milano - Dopo la prima assoluta a Roma che ha registrato 3 sold out di fila, Harry Potter e i Doni della Morte ™ – Parte 1 in Concerto, presentato da Harry Potter Film Concert Series, arriva anche al TAM ... radiowebitalia.it

Harry Potter e i doni della morte parte 1 in concerto: gli spettacoli a Roma e Milano, i biglietti e gli orari - L’ultimo e più atteso capitolo della saga letteraria più amata arriva per la prima volta in Italia come non lo avete ... msn.com

