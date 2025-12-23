All' Arcimboldi il concerto dal vivo con 80 musicisti e la proiezione del film di Harry Potter

Durante il lungo weekend di Natale, all'Arcimboldi si combina musica dal vivo con la proiezione del film di Harry Potter, offrendo un’esperienza immersiva e suggestiva. Con 80 musicisti sul palco, il concerto accompagna la proiezione, creando un’atmosfera speciale tra arte e magia. Un’occasione ideale per vivere momenti di cultura e intrattenimento, in un evento che unisce musica e cinema in un contesto unico.

In occasione del lungo weekend di Natale è possibile perdersi fra musica e magia a teatro in un'esperienza unica. Sabato 27 e domenica 28 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano arriva infatti il concerto-spettacolo 'Harry Potter e i doni della morte', con le musiche eseguite dall'Orchestra.

Il concerto spettacolo di Harry Potter con 80 musicisti e la proiezione del film - Ad esibirsi saranno ben 80 musicisti dell’Orchestra Italiana del Cinema, sotto la direzione del maestro Benjamin Pope. milanotoday.it

