Taylor spaventa la Lazio | due offerte dalla Premier

Il centrocampista olandese, che ha avuto un impatto importante con la Lazio in questa stagione, ha ricevuto due offerte dalla Premier League. La società biancoceleste potrebbe dover affrontare una decisione sul futuro del giocatore al termine della stagione. Al momento, non ci sono conferme sulla volontà del calciatore di trasferirsi o di restare. La situazione resta da seguire attentamente.

Il centrocampista olandese, che ha avuto un impatto super con il campionato italiano, potrebbe lasciare la Lazio al termine della stagione. Le ultime novità Nove gare da titolare in campionato, una in Coppa Italia, con un gol ed un calcio di rigore decisivo realizzato nella sfida con il Bologna valida per i quarti di finale; Kenneth Taylor ha avuto un grande impatto nella Lazio di Maurizio Sarri. Arrivato dall’Ajax nel corso del mercato di gennaio, il centrocampista olandese è stato immediatamente gettato nella mischia dal tecnico toscano, che si è affidato alla sua qualità e ai suoi movimenti per provare a salvare una stagione fino ad oggi avara di soddisfazioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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