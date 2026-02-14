La Lazio ha deciso di tenere Dele Bashiru, rifiutando due offerte provenienti dalla Premier League. La squadra romana ha preferito non cedere il centrocampista, anche dopo aver ricevuto proposte concrete da club inglesi. La volontà del club è chiara: l’ex giocatore dell’Arsenal rimarrà a disposizione fino a fine mercato.

Nel contesto del mercato invernale, la Lazio ha mantenuto Dele Bashiru in rosa, respingendo due rilanci provenienti dalla Premier League. L’interesse di Nottingham Forest e Bournemouth è stato considerato in linea con il percorso tecnico della squadra, che punta sulla crescita del centrocampista nigeriano senza cedere quota all’estero. Due proposte ufficiali provenienti da Nottingham Forest e Bournemouth sono state respinte, senza che la Lazio modificasse la propria linea di mercato. La dirigenza ha ritenuto prioritario preservare l’equilibrio e lo sviluppo interno del club. La gestione ha deciso di puntare su Dele Bashiru nonostante le partenze di Matteo Guendouzi e Matias Vecino, consolidando l’ossatura a disposizione di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lazio rifiuta due offerte Premier League per Dele-Bashiru

