Mansarda in fiamme ad Assisi persona salvata dai Vigili del fuoco

Nelle prime ore del mattino, i Vigili del fuoco di Assisi sono intervenuti per un incendio che ha interessato la mansarda di una palazzina di tre piani. L’intervento ha permesso di salvare una persona rimasta intrappolata, grazie alla pronta azione delle squadre di soccorso. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze di emergenza per garantire la sicurezza dell’edificio e dei residenti coinvolti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.