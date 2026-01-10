Mansarda in fiamme ad Assisi persona salvata dai Vigili del fuoco
Nelle prime ore del mattino, i Vigili del fuoco di Assisi sono intervenuti per un incendio che ha interessato la mansarda di una palazzina di tre piani. L’intervento ha permesso di salvare una persona rimasta intrappolata, grazie alla pronta azione delle squadre di soccorso. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze di emergenza per garantire la sicurezza dell’edificio e dei residenti coinvolti.
I Vigili del fuoco di Assisi, con il supporto di una squadra della sede centrale, sono intervenuti nelle prime ore della mattina nel Comune di Assisi, per l'incendio che ha coinvolto completamente la mansarda di una palazzina di tre piani fuori terra.La persona che era all'interno, in buone. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Le fiamme hanno interessato i locali mansardati di una palazzina a tre piani. Evacuata a scopo precauzionale la famiglia dell’appartamento sottostante - facebook.com facebook
