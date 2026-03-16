Tamponamento fra due tram in via Prenestina | servizio interrotto ci sono feriti

Oggi a Roma, lungo via Prenestina, si è verificato un tamponamento tra due tram, provocando l’interruzione del servizio di trasporto pubblico. Sul posto sono presenti i mezzi di emergenza e sono stati riscontrati alcuni feriti. La circolazione rimane bloccata mentre le autorità gestiscono la situazione. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle condizioni dei feriti.

Incidente fra due tram nella mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026, a Roma, lungo via Prenestina. Bloccato il servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tamponamento fra due tram in via Prenestina: interrotto il servizio sulla lineaIncidente fra due tram nella mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026, a Roma, lungo via Prenestina. Leggi anche: Roma, tamponamento tra due tram: feriti alcuni passeggeri Tutto quello che riguarda Tamponamento fra due tram in via... Temi più discussi: Tram deragliato, la chiamata al collega 15 minuti prima dello schianto; Tram deraglia vicino alla Centrale per un bullone sui binari: il mezzo era vuoto, andava al deposito; Maxi incidente d'auto a Caravaggio nella Bergamasca: 2 morti e 8 feriti, coinvolti anche due bambini; Nessun tutor sull'asse attrezzato, installati solo apparecchi di rilevamento del traffico. Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeriUn tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. adnkronos.com Tamponamento fra due tram in via Prenestina: interrotto il servizio sulla lineaIncidente fra due tram nella mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026, a Roma, lungo via Prenestina. Bloccato il servizio. fanpage.it Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e due ambulanze oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della Polstrada LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/tamponamento-a-catena-in-autostrada-tra-busto-e-castellanza-tre-feriti-e-disa - facebook.com facebook Cagliari, tamponamento in uscita dalla città: un inferno per centinaia di automobilisti x.com