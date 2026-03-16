Tamponamento fra due tram a Roma 10 feriti lievi

Due tram si sono scontrati questa mattina in via Prenestina a Roma, causando il ferimento di dieci persone. I feriti sono stati portati in ospedale e, secondo le prime informazioni, non si trovano in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Tamponamento tra due tram su via Prenestina a Roma. Dieci al momento i feriti trasportati in ospedale, non sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è accaduto all’altezza via Erasmo Gattamelata e sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica. Il servizio tranviario lungo via Prenestina è tornato regolare intorno alle 9.30 dopo che un tamponamento, senza gravi conseguenze, aveva limitato la circolazione delle linee 5, 14 e 19. Lo sottolinea Atac in una nota. Nel corso della parziale interruzione - aggiunge Atac - iniziata intorno alle 8, la porzione di linea interessata è stata svolta con autobus. I tecnici Atac sono intervenuti per risolvere nel minor tempo possibile la limitazione del servizio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tamponamento fra due tram a Roma, 10 feriti lievi Articoli correlati Leggi anche: Tamponamento tra due tram a Roma, paura sulla Prenestina: feriti alcuni passeggeri, 10 portati in ospedale Tamponamento fra due tram in via Prenestina: servizio interrotto, ci sono feritiIncidente fra due tram nella mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026, a Roma, lungo via Prenestina. Tutti gli aggiornamenti su Tamponamento fra due tram a Roma 10... Temi più discussi: Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri; Tram deraglia vicino alla Centrale per un bullone sui binari: il mezzo era vuoto, andava al deposito; Maxi incidente d'auto a Caravaggio nella Bergamasca: 2 morti e 8 feriti, coinvolti anche due bambini; Nessun tutor sull'asse attrezzato, installati solo apparecchi di rilevamento del traffico. Roma, tamponamento tra due tram: alcuni passeggeri feritiUn tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenes ... rainews.it Tamponamento tra due tram a Roma in via PrenestinaL’incidente è avvenuto stamattina all’altezza di via Erasmo Gattamelata; alcuni passeggeri feriti lievemente Questa mattina, poco prima delle ore 8, due tram sono entrati in collisione in via Prenesti ... liberoreporter.it #Roma Tamponamento tra 2 tram su via Prenestina. 10 feriti sono stati portati in ospedale, nessuno sarebbero in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Erasmo Gattamelata, sono in corso accertamenti per capire la dinamica. Sul posto la p - facebook.com facebook Roma, tamponamento tra due tram: passeggeri feriti #tram x.com