Il presidente del Como ha commentato il progetto del club durante il Business of Football Summit, affermando che acquistare un calciatore a 7 milioni e rivenderlo a 70 rappresenta un esempio di successo. Ha aggiunto che per ottenere risultati di questo tipo è necessario avere le risorse e le opportunità per sviluppare i giocatori, sottolineando l’importanza di un approccio strategico e di investimenti mirati.

Al Business of Football Summit: "Spero che tutto ciò che riguarda il lago e il turismo funzioni, indipendentemente da come va la squadra in campo. Champions? Vediamo" Db Como 23052025 - campionato di calcio serie A Como-Inter foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Mirwan Suwarso presidente del Como Suwarso, presidente del Como, ha parlato del progetto Como al Business of Football Summit. Ecco le sue parole, come riprese da Tuttosport. “La città di Como è molto piccola: non arriviamo a 100 mila abitanti e la provincia nel complesso non raggiunge il milione di persone. Milano, con le sue due squadre, dista mezz’ora da noi, l’Atalanta è a un’ora e mezza da Como e Torino, dove c’è la Juve, si raggiunge in appena due ore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Suwarso (presidente Como): “Bello comprare un calciatore a 7 milioni e rivenderlo a 70. Bisogna avere le mucche e poi mungerle”

Marotta vorrebbe comprare questi due calciatori, ma servono 70 milioniMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Marchetti: “Milan, 70 milioni per Giménez e Nkunku per avere ancora l’emergenza attaccante”Gli acquisti di Santiago Giménez dal Feyenoord e Christopher Nkunku dal Chelsea, nelle ultime due sessioni di calciomercato, non hanno fruttato, al...

Altri aggiornamenti su Suwarso presidente Como Bello comprare...

Il paradosso algoritmo sul mercato, il retroscena Como: Ottimo giocatore, ma Fabregas lo ha scartatoIl presidente del club che sta incantando la Serie A racconta il progetto: Attirati dall’idea di prendere un ragazzo a 6 milioni e venderlo a 80 ... tuttosport.com

Como, il presidente Suwarso: Vincere con il Napoli speciale ma non una sorpresa per noiMirwan Suwarso, presidente del Como, ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram. Nel quale si legge: Vincere contro il Napoli è stato speciale, ma non una sorpresa. Non per noi. Non per ... tuttomercatoweb.com