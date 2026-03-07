Fabregas che record con il Como! Solo un allenatore c’era riuscito prima di lui

Cesc Fabregas ha raggiunto un record con il Como, diventando il secondo allenatore nella storia del club a ottenere un risultato così importante. Prima di lui, solo un tecnico aveva conseguito questa impresa, rendendo il traguardo ancora più significativo per il tecnico spagnolo. La sua presenza sulla panchina dei lariani ha segnato un momento particolare per la società, che ora conta questa speciale conquista.

De Zerbi, a Marsiglia serve un allenatore che dia certezze a un ambiente instabile. Lui non ci è riuscito (Le Parisien)"Ha ottenuto il 57% di vittorie, nessun tecnico del club come lui nel 21° secolo.

Fabregas dopo Fiorentina-Como: Addai ha qualità, deve fare la differenza

Fabregas e la curiosa lamentela con il Cagliari: Erbetta alta un metro, non si poteva giocare a calcio...Il Como vince ancora e aggancia la Roma al quarto posto: 2-1 in casa del Cagliari grazie ai gol di Baturina e Da Cunha. La squadra di Fabregas rafforza dunque la sua candidatura nella lotta per il qua ... corrieredellosport.it

Calcio: Fabregas, 'col Cagliari la partita più complicata dell'anno'(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAR - È stata la partita più complicata della stagione, una gara che segna per noi una grande crescita. Cesc Fabregas è molto soddisfatto della vittoria ottenuta a Cagliari. È ... tuttosport.com

Piedi per terra per #Fabregas Cosa ha detto l’allenatore - facebook.com facebook

#Fabregas e la curiosa lamentela con il Cagliari: "Erbetta alta un metro, non si poteva giocare a calcio..." x.com