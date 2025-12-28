Sul Lago di Como non ci sono più le stagioni
Sul Lago di Como, il turismo ha ormai superato le tradizionali stagioni. Alberghi, ristoranti e servizi di accoglienza si sono adattati a un flusso continuo di visitatori, estendendo l’attrattiva oltre i periodi classici. Questa destagionalizzazione rende il lago una meta sempre attiva, dove l’offerta turistica si sviluppa in modo uniforme durante tutto l’anno, rispondendo alle nuove esigenze di chi cerca un’esperienza costante e di qualità.
. Non nel senso meteorologico, ma turistico. Da tempo alberghi, ristorazione e servizi legati all’accoglienza stanno spingendo verso una destagionalizzazione ormai evidente, dove il turismo – sia di prossimità che internazionale – non è più sinonimo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Como, un lago di soldi. In due stagioni oltre 300 milioni dagli Hartono
Leggi anche: Turismo sul Lago di Como: l’83% dei visitatori sono stranieri
Il lago segreto in Svizzera che cambia colore ogni stagione
Bellagio, Scalinata Serbelloni Quando il Natale incontra il fascino senza tempo del Lago di Como Le luci che avvolgono la storica Scalinata Serbelloni trasformano Bellagio in un piccolo presepe a cielo aperto, dove ogni gradino racconta atmosfera, c - facebook.com facebook
Lago di Como x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.