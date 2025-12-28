Sul Lago di Como non ci sono più le stagioni

Sul Lago di Como, il turismo ha ormai superato le tradizionali stagioni. Alberghi, ristoranti e servizi di accoglienza si sono adattati a un flusso continuo di visitatori, estendendo l’attrattiva oltre i periodi classici. Questa destagionalizzazione rende il lago una meta sempre attiva, dove l’offerta turistica si sviluppa in modo uniforme durante tutto l’anno, rispondendo alle nuove esigenze di chi cerca un’esperienza costante e di qualità.

