Sul Lago di Como non ci sono più le stagioni

Sul Lago di Como, il turismo ha ormai superato le tradizionali stagioni. Alberghi, ristoranti e servizi di accoglienza si sono adattati a un flusso continuo di visitatori, estendendo l’attrattiva oltre i periodi classici. Questa destagionalizzazione rende il lago una meta sempre attiva, dove l’offerta turistica si sviluppa in modo uniforme durante tutto l’anno, rispondendo alle nuove esigenze di chi cerca un’esperienza costante e di qualità.

. Non nel senso meteorologico, ma turistico. Da tempo alberghi, ristorazione e servizi legati all’accoglienza stanno spingendo verso una destagionalizzazione ormai evidente, dove il turismo – sia di prossimità che internazionale – non è più sinonimo. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

