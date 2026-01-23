Nel 2025, la Lombardia si conferma tra le mete più ambite dagli acquirenti stranieri, con particolare attenzione al Lago di Como. La regione si colloca al terzo posto tra le destinazioni più ricercate, dopo Toscana e Sicilia. Questo trend evidenzia un crescente interesse internazionale verso le città e le aree più rappresentative della Lombardia, confermando il suo ruolo come meta di pregio per investimenti immobiliari e seconde case.

Milano, 23 gennaio 2026 – Turisti stranieri innamorati della Lombardia e pazzi per il Lago di Como. Nel 2025, la regione si posiziona infatti al terzo posto tra le più richieste dagli acquirenti internazionali, preceduta solo da Toscana e Sicilia. Un dato che emerge dall’ ultimo report di Gate-away.com - il portale immobiliare dedicato agli acquirenti esteri che vogliono comprare casa in Italia -, che conferma il ruolo strategico della regione nel mercato immobiliare estero, trainato in particolare dalle aree lacustri e da un’offerta immobiliare capace di combinare qualità, servizi e valore patrimoniale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa in Lombardia, crescono gli acquirenti esteri: boom per il lago di Como. La classifica delle città più ricercate

