Playoff Superlega | colpo Lube a Trento Modena che rimonta su Piacenza! Tutto facile per Verona

Nella prima giornata dei playoff di Superlega, la Lube conquista una vittoria a Trento, mentre Modena rientra su Piacenza dopo una lunga partita che si conclude al quinto set. Civitanova rompe il fattore campo grazie a 26 punti di Nikolov, e Verona chiude facilmente contro una squadra avversaria. I match sono stati combattuti e hanno visto diverse sorprese.

È di Civitanova il colpo di giornata: la Lube vince a Trento annullando già da Gara-1 il fattore campo. Un grande Nikolov (26 palloni a terra) prende per mano i compagni che affossano l'Itas anche grazie a una giornata da ricordare a muro, con 12 punti diretti nel fondamentale. L'orgoglio dei padroni di casa consente di pareggiare il conto dei set sfruttando un ace di Gabi Garcia, appena entrato, nel finale di seconda frazione, ma Civitanova riceve e attacca meglio portandosi avanti nella serie. A Modena va in scena una sfida infinita: Piacenza ritrova Simon in campo dopo tre mesi, vola avanti 2-0 e sembra padrona della partita ma i...