SuperEnalotto | in Campania centrati cinque 5 per un totale di oltre 19mila euro
Il SuperEnalotto ha distribuito premi significativi in Campania, con cinque vincite di categoria “5” nel concorso di venerdì 23 gennaio. Complessivamente, i premi raggiungono oltre 19.000 euro, confermando l’interesse dei giocatori nella regione. Qui di seguito i dettagli delle vincite e le informazioni principali sul concorso.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di venerdì 23 gennaio, come riporta Agipronews, in regione centrati cinque “5” da 3.839,94 euro l’uno: due a Napoli, uno nella Tabaccheria Virgilio in via Attilio Micheluzzi, 138 e uno nel Tabacchi in via Rep.Marinare, 361. Si festeggia nel Tabacchi Zara di Giugliano in Campania (NA), situato in via G. Verdi, 18-20, a Trentola-Ducenta, in provincia di Caserta, vincita nella Ricevitoria Tabacchi n°11, mentre a Minori (SA) nel Tabacchi Lotto Sisal in via Nazionale, 57. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti discussi: SuperEnalotto, il jackpot continua a volare: sfiorati i 110 milioni di euro, il montepremi è già nella top-10; Superenalotto, i numeri che fanno sognare: il jackpot vola oltre quota 110 milioni.
