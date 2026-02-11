Sanità il gap delle distanze e una domanda che divide l’Italia | quanto ci vuole per raggiungere un ospedale?

Lorenzo Ruffino ha deciso di fare un esperimento semplice ma diretto: ha avviato un cronometro tra casa e ospedale per misurare i tempi di percorrenza. I risultati mostrano grande differenza tra le varie regioni e spesso svelano un problema di distanze e accesso ai servizi sanitari. La domanda che si fa ormai da tempo diventa ancora più urgente: quanto tempo ci vuole realmente per raggiungere un ospedale in Italia?

L'analista Lorenzo Ruffino ha fatto una cosa semplice e spietata: ha messo un cronometro tra casa e ospedale. Undici febbraio 2026, una griglia da 100 metri, rete stradale TomTom 2023, popolazione pesata con il Global Human Settlement Layer. Ne esce un numero che sembra rassicurante: in Italia la mediana è 8,5 minuti per raggiungere l'ospedale più vicino. Poi si guarda meglio. La Campania 6,8 minuti di mediana, l'88 per cento dei residenti entro un quarto d'ora. Trieste 5,6. Napoli 6,0. Cagliari 6,0. Milano 6,3. Rimini 6,3. Torino 6,3. È la fotografia dell'Italia urbana, compatta, dove la densità tiene insieme domanda e offerta.

