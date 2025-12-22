Guerra Ucraina-Russia Putin | Pronto al dialogo con Macron Witkoff | Mosca resta impegnata a raggiungere la pace | news in diretta
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di lunedì 22 dicembre 2025. Il Cremlino esclude l'ipotesi di un trilaterale Usa-Ucraina-Russia, ma apre a colloqui con la Francia. Putin: "Ok a dialogo con Macron". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra Ucraina Russia, Mosca frena sul vertice a tre ma apre a colloqui con Macron. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca frena sul vertice a tre ma apre a colloqui con Macron. tg24.sky.it
Guerra Ucraina Russia, Mosca: “Nessuna ipotesi di un trilaterale con Kiev e Usa”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: “Nessuna ipotesi di un trilaterale con Kiev e Usa”. tg24.sky.it
Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Pronti a negoziare soluzione pacifica”. Meloni: “No a soldati italiani a Kiev” - Da Mosca no a un cessate il fuoco a Natale e a qualsiasi presenza di truppe Nato in Ucraina; l’Unione Europea accelera verso un’intesa sull’utilizzo ... fanpage.it
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Inviati di Kiev e Usa: “A Miami colloqui produttivi” x.com
La guerra in #Ucraina, negoziati in corso a #Miami. #Washington propone vertice a 3 ma #Mosca dice no. L'inviato russo negli #StatiUniti: "Colloqui costruttivi". Al #Tg2Rai ore 13,00 #21dicembre - facebook.com facebook
