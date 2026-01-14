La Banda della Magliana su Sky Crime la docu-serie in versione restaurata

La Banda della Magliana, la celebre docu-serie in quattro puntate, rivive in una versione restaurata su Sky Crime. Un approfondimento sulla storia di uno dei gruppi criminali più noti di Roma, attraverso testimonianze e immagini d'epoca. La serie offre uno sguardo dettagliato sugli eventi e i personaggi che hanno segnato un’epoca, mantenendo intatta la sua chiarezza e sobrietà narrativa.

La celebre docu-serie in 4 puntate, La Banda della Magliana – la storia vera, è tornata in versione restaurata su Sky Crime. La serie svela i segreti nascosti dietro una delle organizzazioni criminali più temute di Roma: tra mafia, massoneria e potere.

