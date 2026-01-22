Incidente stradale a Castiglion Fiorentino

Nella serata di oggi, poco prima delle 19, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti a Castiglion Fiorentino per un incidente stradale. L’intervento ha coinvolto i servizi di emergenza locali, che sono arrivati sul posto per gestire la situazione. Le cause e l’entità dei danni sono ancora in fase di verifica.

I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti poco prima delle ore 19 per un incidente stradale avvenuto nel Comune di Castiglion Fiorentino. Il conducente del veicolo coinvolto è stato assistito dal personale dei Vigili del Fuoco, che lo ha aiutato a uscire dall’abitacolo in sicurezza. L’uomo è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto. Sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

