I will be back continua il progetto di scambio culturale con studenti americani ospiti a Castiglion Fiboccchi

Oggi a Castiglion Fibocchi si è conclusa la terza edizione del progetto di scambio culturale con studenti della Elon University del North Carolina. L’iniziativa coinvolge studenti americani ospitati nel paese, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Accademia Europea di Firenze. Il progetto si ripete annualmente, rafforzando i legami tra le due comunità e promuovendo incontri interculturali.

Si è concluso oggi a Castiglion Fibocchi il progetto giunto alla III edizione di scambio culturale con studenti della Elon University del North Carolina, grazie alla collaborazione ormai consolidata tra l’amministrazione comunale e l’Accademia Europea di Firenze. Nell’ambito del programma di studying abroad, 19 studenti sono stati ospitati da famiglie locali che li hanno accolti e che hanno permesso loro di vivere un'esperienza intensa in una tipica famiglia italiana. Al mattino, i ragazzi americani hanno frequentato le lezioni con gli studenti della classe seconda media di Castiglion Fibocchi, realizzando progetti musicali, tecnologici ed educativi in chiave ludica, il tutto rigorosamente in lingua inglese. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

