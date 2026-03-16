Stretto di Hormuz Ue studia piano comune ‘No’ di Londra e Berlino a Trump | Non sarà missione Nato
Oggi a Bruxelles i ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno incontrato per discutere della crisi nello Stretto di Hormuz, un’area al centro di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Durante la riunione, l’UE ha annunciato di studiare un piano comune per affrontare la situazione, mentre Londra e Berlino hanno ribadito che non sarà una missione della Nato.
(Adnkronos) – I ministri degli Esteri dell’Ue riuniti oggi a Bruxelles per discutere della situazione nello Stretto di Hormuz, attualmente al centro di tensioni legate al conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. La responsabile della politica estera europea, Kaja Kallas, ha avanzato l’idea di replicare un modello simile all’accordo sul grano nel Mar Nero. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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