Stretto di Hormuz Ue studia piano comune ‘No’ di Londra e Berlino a Trump | Non sarà missione Nato

Oggi a Bruxelles i ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno incontrato per discutere della crisi nello Stretto di Hormuz, un’area al centro di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Durante la riunione, l’UE ha annunciato di studiare un piano comune per affrontare la situazione, mentre Londra e Berlino hanno ribadito che non sarà una missione della Nato.