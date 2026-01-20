Groenlandia Ue studia risposta a Trump Danimarca chiede una missione Nato

L'interesse di Donald Trump per la Groenlandia ha suscitato attenzione internazionale. L'Unione Europea si prepara a rispondere ai possibili effetti dei dazi americani, mentre la Danimarca propone una missione Nato per garantire stabilità nella regione. Questo scenario evidenzia le tensioni geopolitiche legate alle recenti iniziative statunitensi e alle risposte degli alleati europei.

(Adnkronos) – Donald Trump in pressing per acquisire la Groenlandia. L'Ue si muove per reagire ai dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti e la Danimarca invoca la Nato. "Il mondo non è sicuro se gli Usa non controllano la Groenlandia", ribadisce il presidente americano protagonista di una nuova giornata pirotecnica. Prima scrive al premier.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

