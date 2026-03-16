Le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a crescere, con Teheran che risponde agli Stati Uniti con un commento diretto, definendo la loro richiesta di aiuto come una resa incondizionata. Le dichiarazioni si inseriscono in un quadro internazionale già complesso, segnato da contrapposizioni tra le potenze occidentali, i paesi del Medio Oriente e la Russia. La situazione rimane al centro dell’attenzione globale.

La tensione internazionale attorno allo Stretto di Hormuz si arricchisce di nuove dichiarazioni che riflettono posizioni profondamente divergenti tra Occidente, Medio Oriente e Russia. A rilanciare la versione iraniana degli eventi è stato il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, che ha accusato Stati Uniti e Israele di aver cambiato strategia nel corso del conflitto. Secondo Araghchi, all’inizio della guerra gli Stati Uniti e Israele avrebbero puntato a ottenere una “resa incondizionata” da parte dell’Iran, salvo poi trovarsi costretti a chiedere il sostegno di altri Paesi per garantire la sicurezza del traffico petrolifero nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Stretto di Hormuz, Teheran “irride” Washington: “Da resa incondizionata a richiesta di aiuto”

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