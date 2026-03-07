Trump non dà scelta | Resa incondizionata del regime Washington valuta l’invio di truppe di terra

Il governo statunitense ha dichiarato che non ci saranno negoziati con l’Iran se non avverrà una resa incondizionata del regime. In risposta, si valuta l'invio di truppe di terra come possibile opzione militare. La frase di un rappresentante americano ha sottolineato che “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la Resa incondizionata!”.

Gli Stati Uniti chiedono la resa di Teheran mentre gli scontri coinvolgono Golfo e Libano. Mercati energetici e sicurezza regionale diventano parte del conflitto. E c'è chi manipola Oltremanica distorce le informazioni di guerra Ogni parola sembra essere superflua allo stato attuale: “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la Resa incondizionata!”. Il messaggio pubblicato da Donald Trump (con le parole resa e incondizionata in carattere maiuscolo) su Truth Social segna un irrigidimento della posizione americana mentre la guerra entra nella seconda settimana. Il presidente ha scritto che, “dopo la selezione di un leader (o di leader)grande e accettabile”, gli Stati Uniti e i loro alleati lavoreranno per riportare l’Iran “indietro dall’orlo della distruzione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Iran, Trump non esclude invio truppe terra ma regime Teheran non demordeAncora missili su Teheran e Beirut, ancora attacchi nei paesi del Golfo, ancora morti, feriti, sfollati.

