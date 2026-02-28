Stretto di Hormuz i rischi se si chiude la via dell' oro nero

Stanotte l’Iran è stato bombardato, mentre questa mattina si discute dei possibili effetti sulla regione. La situazione nel Golfo Persico rimane tesa e il rischio di una chiusura dello Stretto di Hormuz, via strategica per il trasporto di petrolio, si fa sempre più concreto. La vicenda ha suscitato preoccupazioni tra le nazioni che dipendono dalle esportazioni di greggio attraverso quella rotta.

Stanotte Iran bombardato. E stamane tra l?altro a chiederci cosa succede del prezzo del petrolio lunedì. L?unica certezza è che è troppo presto per avere certezze,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Stretto di Hormuz, i rischi se si chiude la via dell'oro nero Leggi anche: Russia e Cina al fianco dell’Iran: nuove esercitazioni navali nello Stretto di Hormuz Pasdaran: ‘chiuso lo Stretto di Hormuz’TEHERAN, 28 FEB – I Pasdaran sostengono che lo Stretto di Hormuz, punto strategico situato tra il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman, non è più... Contenuti utili per approfondire Stretto di Hormuz. Temi più discussi: Perché la chiusura dello stretto di Hormuz, minacciata dai Pasdaran, ci riguarda. Cosa potrebbe succedere; Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz: cosa rischia il mercato petrolifero; Pasdaran, 'chiuso lo Stretto di Hormuz, non è più sicuro'; Nello Stretto di Hormuz scatta l’emergenza rotte. Chiuso lo stretto di Hormuz, a rischio un quinto del petrolio mondialeAttraverso lo stresso passa circa un quinto del petrolio consumato a livello globale, con una media di 20 milioni di barili al giorno. Stesso dicasi per il gas: circa un quinto del commercio monsiale ... rainews.it Lo Stretto è chiuso. L'Iran blocca Hormuz, il budello del petrolio che fa tremare i mercatiDalla missione navale Ue Aspides fanno sapere che i pasdaran non autorizzano nessuna nave a passare. È la minaccia non militare più temuta in mano agli ... huffingtonpost.it Iran, Mar Rosso e Stretto di Hormuz: arriva la rappresaglia sulle rotte del petrolio x.com Guerra in Iran, il nodo di Hormuz e il rischio di uno shock energetico globale Uno shock energetico globale potrebbe essere alle porte qualora la guerra lanciata all’Iran da Stati Uniti e Israele comportasse la prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz, la ristre - facebook.com facebook