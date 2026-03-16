Strage di Paupisi Antonia torna a casa dopo 6 mesi

Antonia, la ragazza di 17 anni di Paupisi, è rientrata a casa dopo sei mesi. Era stata coinvolta nella tragedia familiare avvenuta nel paese, quando il padre, Salvatore Ocone, ha ucciso la madre e il fratellino minore. Oggi, la giovane è tornata nel luogo che ha lasciato in circostanze drammatiche, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione attuale.

È tornata a casa oggi, Antonia, la 17enne di Paupisi scampata alla strage familiare compiuta dal padre Salvatore Ocone in cui persero la vita la mamma e il fratello minore. Sta bene, cammina, seppure con fatica e riesce a farsi capire. Ad accoglierla, l’amministrazione comunale che ha seguito l’intero percorso della ragazza, fin dai primi giorni di ricovero quando la sua vita era appesa a un filo e si temeva che non sarebbe sopravvissuta. Ma c’era anche tutto il paese che ha voluto festeggiarla. Antonia è stata per sei mesi ricoverata al Neuromed di Pozzilli, dove ha prima lottato tra la vita e la morte, poi una volta fuori pericolo è stata seguita dai medici in un lungo percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Strage di Paupisi, Antonia torna a casa dopo 6 mesi Articoli correlati Leggi anche: Antonia Ocone torna a Paupisi, oggi è il giorno della rinascita Da Paupisi al Neuromed, il cuore di un paese per la piccola AntoniaTempo di lettura: 2 minutiIeri è stata una giornata che ha toccato profondamente il cuore di tutti.