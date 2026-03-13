Il giallo del chirurgo esiliato a Londra | la Regione Campania chiede chiarimenti al Monaldi dopo la morte del piccolo Domenico

La Regione Campania ha richiesto chiarimenti all’ospedale Monaldi di Napoli riguardo alla morte del piccolo Domenico, avvenuta dopo un intervento di trapianto di cuore nel reparto di cardiochirurgia pediatrica. Il caso, che ha attirato l’attenzione sull’operato del personale medico, è ora oggetto di indagini e verifiche ufficiali. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla gestione delle cure in quella struttura.

Il caso della morte del piccolo Domenico, avvenuta dopo un trapianto di cuore fallito nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli, torna al centro delle cronache per la gestione del personale medico. Come riporta il Corriere della Sera, la Regione Campania ha deciso di chiedere chiarimenti sulla posizione del dottor Mario Fittipaldi, cardiochirurgo salernitano con un curriculum internazionale di altissimo livello, che dal 2020 si trova in aspettativa proprio dal nosocomio napoletano per prestare servizio a Londra. La Direzione generale per la tutela della salute della Regione ha inviato una nota urgente alla... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Dopo la morte del piccolo Domenico al Monaldi arrivano i medici del Bambin GesùUn team dell'ospedale romano sarà distaccato nella struttura napoletana per rafforzare e rilanciare l’attività di cardiochirurgia pediatrica... Chirurgo sannita coinvolto nella morte del piccolo Domenico, l’avvocato Petruzzi chiede l’intervento dell’OdM di BeneventoNon si è spenta l’eco del dolore dopo i funerali del piccolo Domenico: un pomeriggio di dolore che ha avuto come centro nevralgico Nola ma che si è... Una raccolta di contenuti su Regione Campania Discussioni sull' argomento Morte Domenico, primi risultati dell'autopsia: Non emergono danni a ventricolo sinistro; Funerali del piccolo Domenico: Sal Da Vinci sposta la festa per la vittoria di Sanremo. Temporali in arrivo, domani allerta meteo di livello giallo in CampaniaLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali, su tutto il territorio regionale, ... ansa.it Protezione Civile in Campania allerta meteo di livello gialloLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello giallo per temporali valida dalle 6 di domani, martedì ... ansa.it ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI DALLA SU FASCIA COSTIERA CENTRO-SETTENTRIONALE fino alle 15 La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido fino alle 15 di oggi, v - facebook.com facebook