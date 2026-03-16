È stato costituito un comitato cittadino a Giarre-Riposto per opporsi alla soppressione del passaggio a livello presso la stazione ferroviaria. La decisione di eliminare il passaggio a livello ha suscitato reazioni tra residenti e rappresentanti locali, che ora si organizzano per difendere l'infrastruttura. La questione riguarda direttamente il traffico e la sicurezza della zona interessata.

Su iniziativa del deputato dell’Mpa Santo Primavera, è stato organizzato un forum pubblico per analizzare le criticità di un provvedimento che rischia di snaturare l'assetto urbano e storico della zona Il futuro della stazione ferroviaria di Giarre-Riposto torna al centro del dibattito politico e sociale. Al centro della contesa, la proposta di soppressione del passaggio a livello, un’ipotesi che ha riacceso i riflettori su un nodo infrastrutturale vitale per il territorio ionico.Dopo il recente tavolo tecnico in municipio tra l’amministrazione comunale e i referenti regionali di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), la risposta della cittadinanza non si è fatta attendere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Passaggio a livello: 35milioni di euro per la soppressioneMercoledì e giovedì 12 marzo il sindaco di San Giorgio delle Pertiche e vicepresidente della Provincia di Padova Daniele Canella è stato a Roma per...

Soppressione del passaggio a livello sulla linea San Severino-Salerno: al via i lavori in via IrnoIn corso, la realizzazione di un cavalcavia e di una rotatoria su via Irno, per la soppressione e del passaggio a livello sulla linea ferroviaria...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stazione Giarre Riposto istituito il...

Argomenti discussi: Stazione Giarre-Riposto, istituito il comitato cittadino contro la soppressione del passaggio a livello.

Giarre, avevano fatto esplodere un distributore di sigarette e un bancomat: identificati e denunciatiLe meticolose indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Giarre, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno consentito di identificare gli autori di due furti ... gazzettinonline.it

Furto con esplosivo a due bancomat a Giarre: identificati i presunti responsabiliA Giarre sono stati identificati gli autori di due furti con esplosivo a due bancomat. I due, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. newsicilia.it